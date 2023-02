Oltraggiata la lapide che ricorda i partigiani Gatti e Alberici a piazzale Velleia

Fucilati due giorni prima della Liberazione di Piacenza, oltraggiati ora nella lapide che li ricorda. La stele di marmo che ricorda il sacrificio dei partigiani Renato Gatti e Carlo Alberici in piazzale Velleia è stata sporcata: le fotografie dei due giovani sono state macchiate di rosso scuro. Ad accorgersene è stato un piacentino che, passando per via Calciati, si è accorto della lapide deturpata e ha fatto subito la segnalazione.

La stele era finita sotto i riflettori fra il 2018 e il 2019 a causa dei lavori di riqualificazione della zona che avevano portato all’eliminazione del muro di cinta su cui anche la lapide era apposta: il dibattito sulla necessità di spostare o meno la stele aveva tenuto banco anche in consiglio comunale e alla fine, l’amministrazione comunale aveva provveduto al restauro ad opera di un marmista e alla pulizia, in modo da farne un piccolo ma prezioso monumento.

L’articolo di Elisabetta Paraboschi su Libertà