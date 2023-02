Truffa da 159mila euro, 35enne piacentino assolto. “Il fatto non sussiste”

Piacentino trentacinquenne accusato di aver truffato per 159 mila euro un manager dell’est è stato assolto perché il fatto non sussiste. L’amministratore pare volesse comprare un’Alfa Romeo otto cilindri prodotta in serie limitata per segarla in due parti e collocarne il retro nel bagno di casa mentre parte anteriore sarebbe stata collocarla nel salotto.

Secondo l’accusa il piacentino una volta incassato il valore di vendita dell’auto si è volatilizzato. Nei giorni scorsi la sentenza è diventata definitiva: assoluzione perché il fatto non sussiste.

L’articolo di Ermanno Mariani su Libertà