Ubriaco alla guida di un suv si schiantò contro un albero al parco giochi: a processo

Completamente ubriaco, almeno secondo l’accusa, avrebbe fatto lo slalom alla guida del suo suv in un parco giochi situato fra via Ambiveri e via Emmanueli a Piacenza, per poi schiantarsi contro un albero. Alle 7 del mattino la polizia stradale aveva trovato il conducente del suv, un trentacinquenne piacentino, barcollante: l’uomo è finito ieri in tribunqale per guida in stato di ebbrezza. Il processo è stato rinviato al prossimo giugno per consentire l’audizione di testimoni. Il fatto costato il processo al piacentino era avvenuto nel 2018.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANO SU LIBERTA’