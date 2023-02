“Non possiamo più aspettare, dopo anni di promesse è arrivato il momento di agire”. L’associazione pendolari di Piacenza torna a farsi sentire per chiedere una riqualificazione della zona della stazione ferroviaria della città e garantire così una maggiore sicurezza, oltre a un ampliamento dell’offerta di parcheggi. A parlare sono la presidente Valeria Caimmi e il consigliere Mauro Braghieri. L’associazione chiede anche il mantenimento dello smart working, sia come opportunità per le aziende dal punto di vista produttivo, sia per i pendolari. Ma i temi sul tavolo sono tanti: dall’offerta dei treni fino agli aumenti che pesano sulle tasche di chi, ogni giorno, deve viaggiare per lavoro.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà