Borgonovo: cambiano i limiti di velocità in via Turati: “E’ una sperimentazione”

Mini rivoluzione viabilistica in via Turati, a Borgonovo. Da oggi chi passa in auto può farlo a non più di 30 chilometri all’ora. A sottolineare tale divieto sono stati posizionati tre dossi e lungo un lato della via non si può più parcheggiare. Le disposizioni sono state adottate dopo una riunione con i residenti che lamentavano diverse criticità. “Si tratta di una sperimentazione – dice il vicesindaco Maurizio Molinelli – . Proviamo per un paio di mesi per testarne l’efficacia”.

