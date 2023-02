Il marito la fece innamorare con il violino: Luigia festeggia 100 anni

Luigia Biancamano, Ginetta come tutti l’hanno sempre chiamata, ha tagliato nella sua casa di Creta di Castel San Giovanni il traguardo dei cento anni di vita. Un’esistenza la sua, trascorsa prima a Parabiago, nel milanese, e poi a Creta dove si è trasferita a vivere con la figlia Marina. Ginetta lavora a maglia senza usare gli occhiali, guarda la tv in cuffia per non disturbare i familiari e nei giorni scorsi si è goduta, al pari di milioni di italiani, il festival di Sanremo, magari ricordando il marito Peppino che con il suo violino da giovane la fece innamorare. L’arzilla nonnina dice di sentirsi bene. “Solo le gambe mi tradiscono un pò, ma per il resto sto bene” conferma. Nel giorno del suo compleanno si è concessa un piccolo sfizio: un pranzo attorniata dall’affetto dei familiari e da un mazzo di fiori, dono dell’amministrazione comunale.

