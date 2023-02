In tribunale un regolamento di conti nel mondo dello spaccio finito in rissa

E’ cominciato nei giorni scorsi in tribunale, a Piacenza, un processo per una rissa che vedeva cinque imputati, uno dei quali non risponderà più delle accuse perché purtroppo deceduto in un incidente stradale. La zuffa si era consumata nell’estate del 2021 e tra i protagonisti c’era Lymani Hamza, condannato a 6 anni di pena a fine gennaio per un tentato omicidio avvenuto a Sariano di Gropparello. Pochi giorni prima Lymani era rimasto coinvolto nella rissa di cui si è discusso in tribunale e che gli era costata 20 giorni di prognosi per le percosse patite. Al processo davanti al Gup c’era il pm Matteo Centini e gli avvocati Andrea Bazzani e Francesca Landi. Nel corso dell’udienza sono stati ricostruiti i motivi che avevano portato alla rissa e che erano legati alle vicende di spaccio di sostanze stupefacenti, una rissa che dal quadro processuale sembrerebbe essere stata più un regolamento di conti che un casuale pestaggio. Il processo è stato rinviato al prossimo mese di luglio per consentire l’ascolto di testimoni.

