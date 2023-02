Le fave che salvarono Vicobarone dalla carestia diventano prodotto De.co

Le fave di san Colombano diventano prodotto De.co di Ziano. A tale scopo è stata nominata una commissione che dovrà approvare il disciplinare. Ne fanno parte il sindaco, in qualità di presidente, Manuel Ghilardelli e altri quattro componenti: Elaine Jeanne Januszewski, Giovanni De Feo (segretario comunale), Renato Girometta (associazione Pé ‘d fer) e Graziano Ponzini (proposto dalla minoranza mentre gli altri son espressione della maggioranza consiliare). La leggenda narra che san Colombano, oltre mille anni fa nel suo pellegrinaggio a piedi verso Bobbio, si fermò a Vicobarone e salvò gli abitanti dalla carestia facendo maturare in anticipo le fave, sotto la prima neve di novembre. Non è un caso che il 23 di novembre a Vicobarone un tempo si cucinassero proprio le fave di San Colombano. “Per Ziano – dice il sindaco Ghilardelli – sarà la prima De.co e rappresenterà un segno distintivo legato ad un piatto in grado di rappresentare le peculiarità locali”.

