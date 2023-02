Per San Valentino niente Venezia o Verona, “a Piacenza per celebrare l’amore”

Si la risposta giusta è sempre “San Valentino dovrebbe essere tutti i giorni”. Naturalmente, però, alle parole devono seguire i fatti e poi diciamocelo è sempre bello celebrare le occasioni con qualcosa di particolare e, ancora meglio, con qualcuno di speciale.

Come ogni anno, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato San Valentino, patrono degli innamorati e tra le vie della città si respira quella strana atmosfera in equilibrio tra il sano romanticismo e lo sdolcinato. Cuori rossi sulle vetrine dei negozi, fiori e rosa da far impallidire Blanco, e gli immancabili cioccolatini. Un’atmosfera capace di attrarre anche qualche turista che ha scelto proprio Piacenza per festeggiare insieme alla propria metà della mela la celebre ricorrenza.

Abbiamo incontrato diverse coppie, compagni e mariti in cerca del giusto regalo. Tra i piacentini c’è chi passerà la serata di San Valentino a casa: cenetta, cioccolatini e magari un bel film su Netflix. Allo stesso tempo sono in tanti quelli che preferiranno farsi servire al ristorante o affrontare una gita fuori porta. Tra una domanda e l’altra, abbiamo chiesto alle coppie piacentine anche cosa pensassero della teoria secondo cui “dormire in letti separati potesse recare benefici al rapporto” come affermato dal presentatore televisivo Paolo Bonolis. Una teoria che non appassiona gli innamorati nostrani anche se “ogni tanto qualche giorno in montagna, lontano dalla moglie, non fa di certo male”.