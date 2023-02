Prevenire infiltrazioni criminali nei lavori pubblici: siglata l’intesa per la legalità

La prefettura di Piacenza e Acer hanno sottoscritto stamattina l’intesa per la legalità, un protocollo della durata di cinque anni il cui obiettivo è quello di prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi.

L’intesa è stata firmata dal prefetto Daniela Lupo e dal presidente di Acer, Marco Bergonzi.

In base agli accordi, Acer – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – s’impegna a inserire nella Banca dati nazionale antimafia (per i successivi controlli circa la sussistenza di situazioni controindicate sotto il profilo dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata) la denominazione delle ditte che partecipano e si aggiudicano contratti di opere e lavori d’importo superiore a 150mila euro e di servizi e forniture superiori a 100mila euro, mentre per i subappalti e i subcontratti la soglia di valore sopra la quale viene effettuato l’inserimento è di 50mila euro.

Le ditte che partecipano ai bandi indetti da Acer devono comprovare l’iscrizione nella “White List” (elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) se appartenenti ai seguenti settori: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

“Legalità e trasparenza – ha sottolineato a margine della firma del protocollo in prefettura il presidente di Acer, Marco Bergonzi – vanno di pari passo con il senso di fiducia e di sicurezza che i cittadini devono avere nei confronti delle Istituzioni e degli amministratori. Un senso di appartenenza ad una comunità civile che non è scontato ma che può essere consolidato sia con la rigorosa applicazione delle regole e il rispetto per la legge, che dalla collaborazione fattiva proprio tra Istituzioni e amministrazioni”.

Il prefetto Daniela Lupo ha sottolineato l’importanza di questa sottoscrizione, che va ad aggiungersi alle altre 30 Intese vigenti stipulate con 28 Comuni della provincia, tra i quali quello di Piacenza, nonché con l’Ausl e il Consorzio di Bonifica e che s’inserisce nel quadro più ampio dell’attività antimafia condotta dalla Prefettura e dal Gruppo Interforze, la quale ha portato negli ultimi quattro anni all’adozione di 12 interdittive (di cui 7 negli anni 2021-22), con un aumento del 200%.