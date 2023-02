Santuario di Strà celebra 65 anni: “Grazie a Dio e a chi ci ha visitato”

Il santuario di Strà ha celebrato i suoi primi 65 anni di vita. Durante la celebrazione religiosa, presieduta dal vicario generale della diocesi monsignor Giuseppe Basini, è stata ricordata la figura del fondatore, don Andrea Mutti. Fu per suo volere che il 9 febbraio del 1958 venne posata la prima pietra. “Il nostro essere qui oggi – ha detto il vicario – è un atto di gratitudine verso Dio e verso chi, in questi sessantacinque anni, ha pensato, voluto e ha visitato questo santuario”. Il vicario generale ha presieduto la messa concelebrata dal rettore, monsignor Mario Dacrema, e dai parroci della vallata, a testimoniare l’abbraccio di tutto il vicariato della Val Tidone al santuario, oggi punto di riferimento, per tutti i fedeli della Val Tidone.

