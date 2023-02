Cohousing e grandi lavori alla Rsa di Pecorara, in arrivo dal Pnrr 700mila euro

La casa residenza per anziani nel territorio di Alta Val Tidone, casa alloggio Jacopo da Pecorara, sta per cambiare volto grazie a due finanziamenti (Pnrr) che portano a 700mila euro la somma che sta per essere investita sulla struttura protetta. Con 300mila euro verrà rimesso a nuovo tutto il secondo piano. Altri 397 mila euro serviranno a rivoluzionare questa volta il primo piano della struttura protetta di Pecorara. Qui verrà infatti ricavato un nuovo appartamento per il cosiddetto cohousing sociale. Un modello cioè di coabitazione tra anziani autosufficienti, e che possono sostenersi l’un altro, sempre con la supervisione di personale qualificato.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’