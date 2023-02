Donata al Comune di Fiorenzuola la Bibbia in dialetto piacentino

È stata ufficialmente consegnata al Comune di Fiorenzuola d’Arda, e fa ora parte dei circa 73mila volumi custoditi nella biblioteca “Mario Casella”, la Bibbia in dialetto piacentino, imponente opera realizzata dall’alsenese Luigi Zuccheri e donata all’amministrazione da don Gianni Vincini, parroco emerito.

IL VOLUME – L’opera conta dieci volumi e circa cinquemila pagine: sono serviti otto anni, a Zuccheri, per realizzare la traduzione del testo sacro, successivamente stampata in sole trenta copie dalle Edizioni Tipleco di Piacenza, grazie al finanziamento dell’azienda locale Gas Sales. La Bibbia in dialetto piacentino si trova anche nella Biblioteca Pontificia e nella Biblioteca Vescovile di Piacenza: in occasione della consegna del volume in Vaticano, a maggio del 2021, Zuccheri era stato ricevuto in udienza privata da Papa Francesco, che nell’occasione aveva direttamente ringraziato Luigi per la significativa donazione.

“Siamo onorati di ricevere questa prestigiosa opera”, ha esordito il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi. “Il dialetto è l’idioma popolare per eccellenza, e la lettura della Bibbia in questa lingua può favorire un’interpretazione del testo in chiave meno dogmatica e maggiormente popolare, e pertanto sempre più diretta a tutti”.