“Herccules” cattura la Co2: Leap lancia il progetto internazionale

Il progetto internazionale coordinato dal tecnopolo piacentino Leap, laboratorio energia e ambiente, si chiama “Herccules”, perché è eroica la missione di dimostrare che può funzionare anche su larga scala la cattura, la ripulitura, l’utilizzo e lo stoccaggio di anidride carbonica (C02).

Un passo per decarbonizzare il sud Europa, cominciando da regioni ad alta densità industriale, fra cui la Pianura Padana. E anche un passo verso la transizione ecologica, non a caso il progetto viene finanziato con 40 milioni di euro (di cui 30 da fondi europei di Horizon Europee 10 di fonte industriale). Al Politecnico la presentazione ufficiale di fronte alla stampa nazionale e alle testimonianze di alcuni partner, 27 in tutto dalla Finlandia alla Grecia.

Stefano Consonni, presidente Leap e docente di sistemi energetici del Politecnico di Milano ha spiegato che saranno studiati e realizzati sistemi pilota, la finalità è quella di attuare azioni concrete per il contenimento delle emissioni di CO2 con un approccio innovativo, integrato, flessibile e replicabile. Un passo avanti per combattere i cambiamenti climatici.