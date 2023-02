Morte improvvisa, Borgonovo piange il suo “gigante buono” Simone Alessi

Ha lasciato letteralmente di stucco tantissimi borgonovesi la notizia dell’improvvisa scomparsa di Simone “Ciccio” Alessi, 40enne informatico padre di un figlio di 17 anni. Alessi è mancato mentre si trovava nella sua abitazione di via Roma. Inutili i tentativi di soccorrerlo. In paese Alessi era conosciutissimo e benvoluto da tutti. “Per noi era il gigante buono” ricorda un’amica. In vita Alessi aveva manifestato la volontà di donare tutti gli organi. Grazie al suo gesto, estremo, di generosità ora altre persone potranno avere una speranza in più di vita. Conosciuto nel mondo del calcio, per aver diretto squadre amatoriali, Alessi lascia il ricordo di una persona “gentile, socievole, aperta al prossimo” come ricordano in queste ore gli amici di una vita.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’