Passaggio a livello verso Santimento, tornano le code. “Lunedì fermi per un’ora”

Circa un’ora di attesa, con decine di macchine in coda e automobilisti divisi tra la rabbia e la rassegnazione. Dopo una “tregua” di circa quattro mesi nei quali i disagi sembravano essersi normalizzati, tornano le segnalazioni di problemi all’ormai famoso passaggio a livello ferroviario in località Caserma, che collega Rottofreno alla frazione di Santimento. Nella giornata di lunedì si è registrata una lunghissima chiusura “record” che secondo i testimoni sarebbe durata addirittura un’ora, provocando una lunga coda in via Belvedere.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’