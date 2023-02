Via Arata, faccia a faccia con i ladri sul furgone: li insegue e li mette in fuga

Esce di casa alle tre di notte per andare a prendere il figlio in discoteca ma si trova davanti a due ladri impegnati a razziare gli utensili da lavoro dal suo furgone. Così un piacentino si è trovato faccia a faccia con i malviventi e si è messo a rincorrerli, riuscendo a metterli in fuga e sventare il furto. L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica nella zona di via Arata, a Piacenza.

“Quando sono uscito di casa ho visto un uomo fermo vicino al mio furgone, a una ventina di metri di distanza” racconta l’artigiano piacentino Leonardo Marchesi. “Inizialmente non ci ho dato peso ma poi ho visto che la porta del camioncino era socchiusa e allora gli ho urlato cosa stesse facendo lì. A quel punto, il tizio ha aperto la portiera e si è dato alla fuga e un altro uomo è sceso giù dal furgone con in mano una fresa del valore di oltre mille euro, contenuta in una valigetta. Mi sono messo a inseguirlo fino a quando non ha abbandonato l’attrezzatura su un marciapiede, prima di sparire nella notte”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’