Agazzano, frontale tra due auto lungo la Provinciale: una donna all’ospedale

Una donna è rimasta ferita in seguito all’incidente stradale verificatosi poco prima delle 11.30 di questa mattina lungo la Provinciale 7 ad Agazzano. Stando a quanto ricostruito due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio una 54enne alla guida di uno dei due veicoli, illesa l’altra conducente. In seguito all’impatto, l’auto con a bordo la donna rimasta ferita si è schiantata contro un muretto a lato della carreggiata. La donna ferita è stata condotta all’ospedale a Castel San Giovanni dai soccorritori della Pubblica Assistenza di Rivergaro, intervenuti insieme al 118 e ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

