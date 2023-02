Biblioteca, nuova sala studio con oltre 40 posti. Il sindaco: “Ora manca punto ristoro”

Più spazi per lo studio nella biblioteca di Piacenza. E’ stata inaugurata stamattina la sala nella chiesa di San Pietro, adiacente alla Passerini Landi: alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e al lunedì mattina dalle 9 alle 12, i locali messi a disposizione dal parroco don Ezio Molinari sono liberamente fruibili come aule per i giovani. “E’ una prima risposta alle esigenze degli studenti – dice il sindaco Katia Tarasconi – i prossimi obiettivi sono la ristrutturazione di una parte di Passerini Landi con i bandi del Pnrr per ampliare ulteriormente gli spazi e la realizzazione di un luogo di ristoro, presente in ogni biblioteca del mondo. Qua invece ci sono le macchinette. Ci stiamo lavorando”. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà