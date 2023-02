Condivisione e aggregazione: a Vigolzone spunta il murale degli studenti

Un murale che parla del passato, del presente e del futuro di Vigolzone sta sorgendo in via Casalegno, a Vigolzone, sul muro che delimita il campo da calcio “Garatti”. Per tutti i 100 metri di lunghezza disegni e parole chiave delineano ciò che è Vigolzone, ciò che è stato e quello che ci si augura sarà. Sono gli studenti delle classi seconde e terze medie di Vigolzone i protagonisti di questa opera di street art che è frutto di un progetto promosso dall’amministrazione comunale, in particolare dal sindaco Gianluca Argellati e dall’assessore a cultura e pubblica istruzione, Lucia Serena, dal titolo “Vigolzone Paese e Comune”. Ieri mattina, 15 febbraio, gli studenti hanno frequentato le ore di arte all’aperto, dipingendo quel muro che da grigio sarà totalmente colorato. Il lavoro è iniziato nell’autunno, coordinato da Giulia Casana e Lucas Job Martins di “Unpodicolores” cui è stato affidato il progetto da parte del comune, e seguiti dall’insegnante di arte del plesso vigolzonese, Eleonora Serena. I temi affrontati sono quelli della tradizione, della storia, della condivisione, dell’aggregazione, già sviluppati e già visibili sul muro; le antiche casate, i mestieri, la convivialità ed il patrimonio artistico culturale che saranno scritti e disegnati nelle prossime settimane, con la tecnica dello stencil, per dare la possibilità a tutti di sentirsi coinvolti. Un lavoro che vedrà impegnati gli studenti per qualche settimana e che, come fissato negli obiettivi del progetto, è un vero e proprio momento di educazione civica, che insegnerà loro a considerare come “loro” il patrimonio pubblico.

