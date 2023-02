“Davide donava sorrisi”. Il ricordo del 27enne morto nell’incidente di Rottofreno

“Davide aveva sempre il sorriso. Era vitale e solare”. Gli amici di Davide Cecere, il ventisettenne che martedì ha perso la vita in un terribile schianto mentre con la sua auto percorreva la strada della Cattagnina di Rottofreno, sono ancora increduli.

Impossibile che il loro amico, quel ragazzo così vitale e solare non ci sia più. Per lui in queste ore piangono gli amici di Pecorara e Nibbiano, dove Davide è cresciuto e ha vissuto la sua breve vita. “Il sole della Puglia, di cui è originaria la sua famiglia – dice un’amica –, Davide se lo portava dentro e lo regalava con i sorrisi che donava alle persone che avevano la fortuna di incontrarlo”.

La scorsa estate Davide aveva fatto il barista in piscina a Pianello. “E’ stato con noi l’intera stagione – ricorda il gestore Alberto Cassi – Davide era molto disponibile, aveva legato con l’intero lo staff”.

L’articolo di Mariangela Milani su Libertà