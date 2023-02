Gattino intrappolato su una torre idrica: complicato intervento per salvarlo

E’ risultato molto più complicato del previsto l’intervento di salvataggio nei confronti di Poldo, il gattino intrappolato ormai da due giorni sulla sommità della torre piezometrica di Fiorenzuola. I vigili del fuoco sono rimasti al lavoro per oltre un’ora nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio, nel tentativo di individuare e trarre in salvo il piccolo animale con l’ausilio di un’autoscala. In collaborazione con l’associazione “I mici di micio bau” e in accordo con i proprietari dell’animale, i pompieri hanno posto una gabbietta con all’interno del cibo in un punto dove Poldo, magari attirato dai croccantini, possa entrarvi. La gabbietta si chiuderà non appena il gatto sarà al suo interno, per poi essere recuperato nella giornata di domani.

IL SERVIZIO DI DONATA MENEGHELLI