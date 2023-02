Il Comune di Alta Val Tidone compie cinque anni. “Opere finanziate grazie alla fusione”

Il Comune di Alta Val Tidone compie cinque anni. L’ente nato il primo gennaio del 2018 dalla fusione tra Caminata, Nibbiano e Pecorara ha passato la temuta fase di rodaggio, quella durante la quale non si sapeva con esattezza quali sarebbero stati gli effetti di un esperimento che in provincia di Piacenza non aveva precedenti. Armonizzare le procedure tra i tre enti locali, seppure fossero enti di dimensioni davvero ridotte, è stata una vera e propria impresa.

“All’inizio non è stato facile” commenta il primo cittadino (in tutti i sensi visto che è il primo sindaco in assoluto di Alta Val Tidone) Franco Albertini. Trascorsi cinque anni la macchina comunale è ormai avviata. I finanziamenti regionali e statali stanno arrivando consentendo di realizzare opere che i tre ex Comuni da soli non avrebbero potuto fare. Ma gli abitanti cosa ne pensano? Le ragioni dei favorevoli alla fusione e dei contrari si sono nel frattempo armonizzate? Oppure esistono ancora resistenze. A sentire alcune voci le diversità di vedute ancora esistono.