Turismo, a disposizione 300 milioni per ristrutturare gli alberghi della regione

Parte in Emilia Romagna una maxioperazione inedita, per dimensioni finanziarie, con l’obiettivo di riqualificare le strutture ricettive. In tutto si tratta di 300 milioni di euro, 150 concessi da Bei (Banca europea per gli investimenti) e altrettanti messi sul piatto da quattro istituti di credito. Saranno a disposizione degli imprenditori che potranno così rendere le proprie strutture sempre più attrattive e funzionali, spingendo sul green per interventi improntati a una vera transizione ecologica.

Proprio per sostenere questa manovra la Regione Emilia-Romagna, attraverso un bando, ha deciso di contribuire con 3,5 milioni di euro, nel triennio 2023-25. Fondi che gli albergatori e, dal prossimo anno anche i gestori dei campeggi, potranno utilizzare per ammortizzare gli interessi dei mutui fino a un massimo di 200mila euro per impresa.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate online, su un’apposita piattaforma, a partire dalle 14 di oggi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La manovra è stata presentata oggi a Bologna dall’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini.