A Fiorenzuola arriva la Zobia: vietate bevande alcoliche in centro e bottiglie di vetro

A Fiorenzuola tutto pronto per l’evento più atteso dell’anno. Attenzione però alle limitazioni studiate per garantire più sicurezza. Dalle 14 di sabato 18 febbraio alle 2 della notte tra domenica 19 e lunedì 20, in occasione dell’edizione 2023 della Zobia, il carnevale storico di Fiorenzuola, nelle aree pubbliche all’interno del perimetro del centro storico della città saranno vietati la somministrazione, la vendita per asporto e il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro: sarà inoltre vietato abbandonare contenitori vuoti di vetro nelle aree pubbliche. Le disposizioni saranno in vigore a seguito di un’apposita ordinanza emessa dal sindaco, Romeo Gandolfi, sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica.

LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL’ORDINANZA – In particolare, sarà vietato il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro – in qualunque modalità e tempo siano stati acquisiti o detenuti – nelle aree all’interno del perimetro del centro storico, delimitato dalle vie Verani, Calestani, Scapuzzi, Roma e Matteotti: nelle stesse aree sarà inoltre vietato abbandonare in area pubblica qualunque contenitore vuoto di vetro di bevande di qualsiasi genere, allo scopo di evitare danni al decoro urbano ed ambientale, nonché possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza. È infine stato ordinato a tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, circoli, associazioni private ed attività artigianali; ai titolari di autorizzazione per il commercio o la somministrazione su aree pubbliche, ed agli esercizi commerciali presenti all’interno dello stesso perimetro del centro storico, il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e bevande non alcoliche in contenitori di vetro: tale divieto non sarà in vigore nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali.