Bettola, territorio si mobilita. Un Doblò attrezzato per persone fragili

Prosegue nell’Unione Alta Val Nure il trasporto sociale promosso dalla società reggiana Progetti del Cuore che, insieme alla generosità delle attività del territorio, potrà continuare a garantire nei quattro comuni di Ponte dell’Olio, Bettola, Farini e Ferriere il servizio di mobilità gratuita per le fasce più deboli della popolazione.

Ieri mattina, 16 febbraio, nella sala consiliare del comune di Bettola, sede dell’Unione montana Alta Val Nure, si è dato il via al progetto per il prossimo biennio che sarà possibile grazie alle sponsorizzazioni di attività economiche, commerciali, liberi professionisti, che vorranno contribuire. Le sponsorizzazioni consentiranno all’Unione di avere in comodato d’uso gratuito un Fiat Doblò e permetteranno di coprire i costi di bollo, manutenzione, cambio gomme, assicurazione. Le aziende che parteciperanno avranno il proprio marchio sul mezzo sociale e trasferire sul proprio marchio il valore sociale di questa iniziativa ed abbracciare le persone più fragili della comunità, cercando di migliorarne la qualità di vita. Già da qualche giorno è partita la raccolta delle sponsorizzazioni sul territorio dell’Alta Val Nure da parte di Marco Melioli e Stefano Caiumi di Progetti del Cuore. In municipio, a Bettola, erano presenti anche Lorenza Mondina dell’ufficio servizi sociali dell’Unione, il sindaco di Bettola, Paolo Negri, e il presidente dell’Unione e sindaco di Farini, Cristian Poggioli.