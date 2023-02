Morfasso: cade in bici su una lastra di ghiaccio. Si mobilita il Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino è stato impegnato questa mattina, 17 febbraio, in località Taverne di Morfasso per un intervento di salvataggio. Un uomo di Parma stava salendo su un sentiero, era in bici quando è scivolato su una lastra di ghiaccio. E’ stato soccorso da un passante che ha dato l’allarme. L’uomo non riusciva a muoversi e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola e la Croce Verde di Morfasso. Il ciclista non ha riportato ferite gravi.

