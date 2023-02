Tenta di superare un passaggio a livello ma resta bloccato: rischia la denuncia

Ha tentato di oltrepassare il passaggio a livello di Fontana Pradosa mentre le sbarre si stavano abbassando. Nell’incauta manovra il camion ha urtato la sbarra che è letteralmente saltata. Il risultato è stata una lunga fila di auto in attesa e circolazione dei treni bloccata per almeno un’ora, in attesa che il danno venisse riparato. Il camionista è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti del comando di polizia locale lo hanno convocato al comando. Rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’