Condannato per furto in Romania, 34enne arrestato dai carabinieri a Travo

I carabinieri del reparto operativo di Piacenza hanno arrestato un 34enne straniero in esecuzione di un mandato di arresto europeo per furto aggravato e guida senza patente emesso nel marzo del 2022 dall’autorità giudiziaria di Tulcea (Romania). L’uomo doveva scontare una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione.

L’uomo il 31 maggio 2015 era stato sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente. Il 25 aprile 2017 aveva invece forzato la finestra dell’abitazione di un amico che custodiva in casa i soldi per l’acquisto di un’auto.

Alcuni mesi prima era stato sorpreso con 24 chili di pesci di varie specie, pescati con un’imbarcazione a remi in legno e alluminio, non registrata, e con sei reti da posta a maglie mono-filamento lunghe 600 metri.

Le autorità di Tulcea (Romania) avevano segnalato che l’uomo probabilmente era reperibile in provincia di Piacenza. I carabinieri del reparto operativo, dopo gli opportuni accertamenti e verifiche, sono riusciti ad individuare l’uomo in un’abitazione del comune di Travo.

È stato quindi, dichiarato in arresto è portato in carcere alle “Novate” a disposizione della Corte di Appello di Bologna, per la successiva estradizione verso il paese richiedente dove sconterà la propria pena.