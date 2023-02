Dalla scena del crimine al bullismo: studenti a lezione di legalità dai carabinieri

Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella società, l’impegno nella diffusione della cultura della legalità e anche la possibilità di conoscere da vicino la strumentazione in dotazione all’Arma.

Gli incontri del 14 e del 17 febbraio 2023 con i carabinieri di Piacenza hanno suscitato un profondo interesse per gli alunni della Scuola Media “G.Nicolini” di Piacenza, che hanno partecipato con entusiasmo.

Da sempre l’Arma dei Carabinieri promuove questo contributo culturale, con incontri periodici volti a coinvolgere attivamente gli studenti, instaurando un concreto confronto e stimolando la curiosità, con l’obiettivo di promuovere il senso civico e accrescere la fiducia verso le Istituzioni.

Martedì, 14 febbraio 2023, gli alunni e le alunne delle classi 1 A e 1 B, accompagnati dai loro insegnanti, sono stati accolti nella sala briefing della caserma “P:Biselli” dal Comandante provinciale, colonnello Pierantonio Breda, e dal capitano Giancarmine Carusone, comandante della Compagnia di Piacenza, che dopo aver rivolto loro un breve saluto di benvenuto hanno mostrato loro un video illustrativo sull’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri e la sua capillarità su tutto il territorio. La visita è proseguita poi con l’illustrazione delle complesse apparecchiature, presenti nei locali della centrale operativa, utilizzate dai militari per svolgere quotidianamente il lavoro di coordinamento e supporto alle pattuglie esterne e di risposta al cittadino attraverso il numero di emergenza “112”. I ragazzi hanno seguito con particolare attenzione le spiegazioni sulle potenzialità delle varie strumentazioni in dotazione ponendo alcune domande, in particolare sulla sicurezza delle comunicazioni e sulle attività svolte dall’Arma. Successivamente hanno potuto vedere da vicino le moto e la “gazzella” del Radiomobile, il tutto seguito dalla spiegazione del funzionamento in dettaglio dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo.

Bullismo, violenza sulle donne e sui minori, educazione stradale e diritto alla difesa : sono stati questi alcuni dei temi affrontati dal capitano Giancarmine Carusone, comandante della Compagnia di Piacenza con un linguaggio vicino all’età degli alunni e delle alunne delle classi di II^ e III^ media nell’incontro didattico del 17 febbraio 2023 nella sede della Scuola Media “G.Nicolini” in via Gaspare Landi. Ha spiegato regolamenti, casistiche e tematiche di attualità su cui si sono incentrati i dubbi e le curiosità. Tra gli interessi degli studenti, anche l’Arma dei Carabinieri stessa : è stato chiesto come si diventa Carabinieri e come sono dislocati i carabinieri sul territorio provinciale.

All’incontro didattico, ma anche durante la visita ricevuta, hanno partecipato anche i carabinieri del Reparto Operativo Nucleo Investigativo, che attorniati dagli alunni e dalle alunne hanno mostrato il materiale utilizzato per i rilievi sulla “scena di un crimine” appagando le molte curiosità e coinvolgendoli direttamente in una prova pratica di rilievo di un’impronta digitale.

L’Arma dei Carabinieri è un punto di riferimento importante nella nostra società e gli alunni della Scuola Media “G.Nicolini” hanno avuto l’occasione di conoscere le persone che la compongono, per comprenderne e apprezzarne il ruolo. Questa occasione di incontro sia in caserma che a scuola ha rappresentato un’opportunità preziosa per abbattere la distanza che spesso separa le nuove generazioni dalle Forze dell’Ordine.