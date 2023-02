Incidente nella galleria Barberino: SS45 bloccata per due ore, traffico in tilt

Sta causando non pochi disagi alla circolazione il tamponamento che si è verificato nella tarda mattinata di oggi all’interno della galleria di Barberino, lungo la Statale 45 in direzione di Bobbio. Stando alle prime informazioni raccolte sarebbero due le auto coinvolte nell’incidente. La strada è rimasta bloccata per circa due ore, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Traffico in tilt. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

