Rottofreno, ladri portano via la cassaforte del negozio. Nel bottino cinquemila euro

Si sono introdotti all’interno del locale, asportando la cassaforte con all’interno oltre 5mila euro. Ladri in azione intorno alle 4 del 17 febbraio in un negozio di abbigliamento situato lungo la via Emilia a Rottofreno. Entrando da una porta secondaria, i malviventi sono riusciti a mettere le mani sul prezioso bottino, danneggiando il sistema di videosorveglianza e riuscendo a fuggire. Sul posto, oltre al personale di Metronotte Piacenza, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile che hanno avviato le indagini.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’