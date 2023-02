Tragedia a Calendasco. Per cause da chiarire intorno alle 19 un’auto è uscita di strada in località Incrociata. Il mezzo è finito contro una chiavica e ha preso fuoco.

Per la donna alla guida non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori. Presente anche il sindaco Filippo Zangrandi.