Gossolengo, 50mila euro per i campi gioco. Concluso l’intervento al parco Poli

Anche quest’anno l’amministrazione di Gossolengo è pronta a investire in maniera importante sui campi gioco del territorio, con uno stanziamento di oltre 50mila euro, tra risorse locali e bandi regionali. Saranno interessate, oltre al capoluogo, anche le frazioni di Quarto e Settima.

L’intervento più recente e visibile è quello appena realizzato al parco “Alessandro Poli” di Gossolengo dove è stata posizionata una “palestrina” ginnica per fare piccole arrampicate in alluminio, circondata da un ampio tappetino antitrauma di 36 metri quadrati. Un intervento costato in tutto quasi 11mila euro che è stato finanziato dalle sole casse comunali e pianificato già nel 2022.

