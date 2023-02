Alcol alla guida e droga: due denunce e due patenti ritirate a Piacenza e Borgonovo

Sono stati giorni di intensi controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Piacenza, a cui hanno preso parte le pattuglie delle Stazioni Levante e Borgonovo, dinanzi alle scuole e nei luoghi di aggregazione, e le “gazzelle” del Radiomobile con posti di controllo ad “alta visibilità” sulle strade.

Di notte, in via Veneto e in via Emilia Pavese a Piacenza, due automobilisti di 44 e 21 anni sono stati fermati e controllati dall’equipaggio del Radiomobile e dopo essere stati sottoposti al test alcolemico denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’automobilista 21enne, a cui è stata ritirata la patente di guida, aveva addosso anche alcuni grammi di hashish , così come il suo passeggero, un coetaneo ventenne, che aveva invece della marijuana. Entrambi sono stati segnalati quali consumatori di droga.

La pattuglia della Stazione di Piacenza Levante, verso le 19.00 di venerdì, in via Dei Pisoni a Piacenza, nei pressi dell’ autostazione dei bus ha controllato un giovane diciottenne che aveva in mano una sigaretta artigianale. Dopo il controllo è stato segnalato quale assuntore di droga perché è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

I colleghi di Borgonovo, invece, poco prima, in via Bilegno, fermavano un’ Audi A3 con a bordo due giovani. Dopo i controlli, il passeggero dell’auto, un giovane di 21 anni è stato trovato in possesso di due involucri con all’interno hashish e marijuana per un peso totale di circa 10 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il giovane segnalato alla Prefettura quale consumatore di droga.

