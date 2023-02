Chiude la storica merceria di Castello: “Un’avventura lunga oltre cento anni”

La storica merciaia di Castel San Giovanni, Maria Rosa Bocedi, ha abbassato la serranda per l’ultima volta. Dietro la saracinesca della sua merceria in centro storico, presente almeno dagli inizi nel Novecento, si è chiuso un capitolo di storia lungo oltre cento anni, tutto vissuto lungo corso Matteotti. “Sono nata qui, vissuta tra queste mura e il lavoro in negozio mi è sempre piaciuto tantissimo. Fin da quando ero bambina non volevo fare altro che stare qui” racconta l’ultima erede di una storia iniziata quando la nonna, Rosa Manzini, insieme alle sorelle aprì una merceria in corso Matteotti. “Ricordo quando arrivarono i primi collant, una vera novità. E le calze di seta, o i reggicalze che oggi non si usano praticamente più”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’