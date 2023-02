Dopo lo scontro finisce nella scarpata: auto distrutta tra Castell’Arquato e Lugagnano

Spaventoso incidente stradale nel tratto tra Castell’Arquato e Lugagnano: due auto, per ragioni in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate. Una ha terminato la propria corsa contro un muro, mentre l’altra è finita nella scarpata a lato della carreggiata, andando completamente distrutta.

Fortunatamente, gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze: in tre hanno rifiutato le cure, mentre uno è stato portato al Pronto soccorso di Piacenza con ferite lievi.

Sul posto i vigili del fuoco di Fiorenzuola, l’ambulanza da Lugagnano e i carabinieri di Vernasca e Gropparello per i rilievi.

