Gragnano, Gino Bartali è il primo nome illustre ospitato nel “Giardino dei Giusti”

Sarà il campione di ciclismo Gino Bartali il primo nome illustre che sarà ospitato all’interno del “Giardino dei Giusti” che il comune di Gragnano sta costruendo in via don Milani: il prossimo 3 marzo ci celebrerà con una conferenza pubblica questo italiano illustre che, per il suo impegno nel salvare famiglie di ebrei dalla deportazione durante la Seconda guerra mondiale, è stato riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” dall’istituto Yad Vashem di Gerusalemme.

L’appuntamento – che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni legate alla Giornata della Memoria – sarà alle 20.45 nella sala consigliare del municipio.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’