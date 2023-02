Viale Dante: cliente non paga le birre, litiga con il barista e poi lo colpisce con un coltello

È finita con un accoltellamento la lite che si era accesa ieri sera in un bar di viale Dante, nella zona dell’ex caserma dei vigili del fuoco.

A quanto pare il barista, un giovane cinese di 25 anni, aveva discusso con un cliente (pare albanese) che aveva preso alcune birre senza poi volerle pagare.

Dopo un litigio dai toni accesi, l’avventore se n’era andato e tutto sembrava terminato. Ma poco dopo mezzanotte, il barista ha abbassato la serranda e si è incamminato verso casa, proprio dalla parte opposta della strada. All’ingresso, però, c’è il cliente ad aspettarlo per aggredirlo, colpendolo alla gamba con un coltello. Il giovane cinese ha gridato, la madre che si trovava in casa lo ha sentito, si è affacciata e ha immediatamente chiamato 118 e polizia.

L’aggressore è fuggito ed è tutt’ora ricercato, mentre la vittima è stata portato al Pronto soccorso, fortunatamente non in condizioni gravi.

