Da tre giorni polveri sottili entro i limiti, termina l’emergenza in città

Da tre giorni, i valori delle polveri sottili a Piacenza sono rientrate nei limiti, quindi sotto i 50 microgrammi per metrocubo. Ieri la media in città era di 34, sabato 32 e venerdì 36. I cinque giorni precedenti invece erano stati caratterizzati dallo smog, con punte di 92 microgrammi per metrocubo, quasi il doppio del limite registrati il 13 febbraio.

Restano dunque attive fino alla giornata di oggi le limitazioni aggiuntive su traffico e riscaldamento previste a Piacenza fino alla giornata di oggi, lunedì 20 febbraio.

Da domani resteranno quelle ordinarie.

L’allerta smog in Emilia-Romagna prosegue in tre province: Reggio Emilia, Modena e Ferrara.