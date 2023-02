Dal Genio pontieri ausili in dono per il reparto geriatrico dell’ospedale

Alcuni militari della caserma Nicolai in rappresentanza del 2° Reggimento genio pontieri dell’Esercito, hanno fatto visita al reparto geriatrico dell’ospedale di Piacenza dove, accolti dal direttore Lucio Luchetti, dalla coordinatrice Monica Merli e dal personale del reparto, hanno consegnato ausili sanitari che andranno a supportare le azioni quotidiane dei pazienti durante il loro periodo di permanenza ospedaliera.

“Ringrazio il Reggimento genio pontieri per la sensibilità espressa nei confronti dei nostri pazienti”, ha sottolineato il dottor Luchetti. “Quelli forniti al nostro reparto sono strumenti preziosi per degenti così delicati di cui si prende cura la geriatria e lungodegenza. In particolare gli schienali permettono di far assumere una corretta postura al paziente mentre è a letto, consentendo all’anziano di restare seduto non solo mentre mangia, ma anche quando trascorre del tempo con i parenti e tutto ciò avviene in piena sicurezza”.

“Ausili come quelli generosamente donati sono un rilevante contributo per il nostro reparto”, ha aggiunto Monica Merli. “Permettono ai nostri pazienti di assumere una posizione che giova sia al fisico sia al benessere della loro mente. Un piccolo cambiamento che porta grandi benefici”.