I 25 volontari della Croce Rossa di Ottone hanno finalmente una nuova casa

La Croce Rossa di Ottone ha una nuova casa, a pochi metri dalla piazza del paese. L’appartamento – con garage per i mezzi, tra cui l’ambulanza donata tramite la raccolta fondi che era stata voluta da Libertà – è stato inaugurato dalle autorità, presenti i venticinque volontari in divisa rossa, e benedetto da don Enzo Manici. La precedente sede della Croce Rossa era stata alluvionata nel 2015: negli anni altri spazi erano stati garantiti da parrocchia e Comune, fino a questa sede definitiva voluta in accordo con il 118.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’