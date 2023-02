La Croce Rossa di Agazzano ha inaugurato una nuova ambulanza.

Si tratta della terza a disposizione dei circa 50 volontari, guidati dal coordinatore Stefano Amorini, che potranno così meglio diversificare gli interventi.

L’ambulanza è stata acquistata grazie ai fondi che la sede agazzanese è stata in grado di procurarsi, ma anche grazie alla generosità di privati e associazioni che hanno fatto rete. “Ci eravamo dati come obiettivo il 2023 – ha detto Amorini durante la cerimonia di inaugurazione in piazza ad Agazzano – ma siamo riusciti ad anticipare”.

Il mezzo è arrivato infatti sul finire dello scorso anno. Un grazie a tutti i volontari, per il servizio svolto a favore del territorio, lo ha espresso anche il sindaco, Maurizio Cigalini, e il vicepresidente del comitato di Piacenza della Cri, Federico Bozzetti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà