Per il secondo anno di fila il Palio della Zobia se lo aggiudica il Bar Paradiso che ha messo in scena il carro “Cla zobia là…cal Frank al s’era spusà!” evocando il matrimonio del barista Frank Leggiero (uno zobiaro doc) e della moglie Vittoria (inscenati rispettivamente da Davide Papa e Mattia Benaglia), con tutto un contorno di meravigliosi sketch.

I premi del Palio, arrivato alla sua 40esima edizione, sono stati annunciati ieri sera sul palco di piazza Caduti dalla giuria presieduta da Sonia Aletti e dai presentatori Walter Portesi e Andrea Dadomo, nei panni di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Al secondo posto (con poco distacco dai primi) il numeroso carro Alla Barchessa di Cortina con “Al Nadal Fiurinsulan”; al terzo il Bar Posta con Andrea Pedrini (Pedro) come mattatore: il titolo “A Fiurinsôla ghè mai niènt” è antifrastico, cioè serve a dimostrare l’esatto contrario.

Al di là del podio, a vincere è stata tutta la manifestazione che sabato sera e ieri pomeriggio ha avuto uno straordinario successo, attirando centinaia di persone, anche provenienti da fuori Comune.

I SERVIZI DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ