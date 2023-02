Cantiere in via Giordani, manca il semaforo e per auto e pullman è il caos

Lunedì 20 febbraio sono partiti i lavori di manutenzione alla rete del gas tra via Giordani e via San Siro, a Piacenza. Gli autisti di Seta erano stati avvertiti dei possibili disagi tramite una comunicazione che annunciava la presenza di un semaforo. Peccato che l’impianto non sia stato collocato e per bus e automobilisti si sia creato il caos.

