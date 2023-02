Carnevale: assessore e atleti a pranzo con gli alunni della don Minzoni

In occasione della conclusione del Carnevale, l’assessore alle Politiche educative Mario Dadati, insieme alle referenti comunali della ristorazione scolastica e a quelle della ditta Cirfood che ha in appalto il servizio, la dietologa Monica Maj addetta al controllo qualità per la ristorazione scolastica, nonché Gherardo Sabatini e Alessandro Pagani della Assigeco Basket e Mattia Coltro della Bakery, ha pranzato con i bambini presso la mensa della scuola Don Minzoni.

Una visita programmata già da qualche giorno per condividere con gli alunni, le insegnanti e il personale di cucina il menù speciale previsto per il “martedì grasso”, ultimo giorno di Carnevale, composto da pasta tricolore al burro, hamburger di tacchino, patate al forno, salsa rossa e chiacchiere.