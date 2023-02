Carnevale, migliaia di mascherine in festa in Val Nure e Val Chero

Si è chiusa domenica l’edizione 2023 del Carnevale di Valnure Valchero, che ha fatto tappa in tutti e cinque i Comuni che ne fanno parte: San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello. Un’iniziativa, messa in campo dall’Unione Valnure Valchero e dalle associazioni locali con il contributo della Banca di Piacenza, che ha visto una grandissima partecipazione in tutti i paesi. Due fine settimana in cui gruppi mascherati e singole mascherine hanno affollato le piazze e le vie per vivere in spensieratezza la festa, riuscitissima anche senza la presenza dei carri.

Le ultime due tappe sono state a San Giorgio e Vigolzone, nei pomeriggi di sabato e domenica. In entrambi i paesi le piazze sono state chiuse al traffico e a Vigolzone è stata mantenuta anche la tradizione, sebbene non ci fossero i grandi carri allegorici, di sfilare anche in un tratto di via Roma, la strada statale.

Apprezzato a San Giorgio lo spettacolo di circo degli artisti di strada Tadam di Piacenza, regalato dai commercianti, e i palloncini di Paolo Cademartiri le cui offerte sono state indirizzate all’hospice La Casa di Iris di Piacenza. Rita Nigrelli è stata la speaker della festa in cui erano presenti gli amministratori comunali, dal sindaco Donatella Alberoni agli assessori Samuele Uttini e Letizia Ferraro.

Pienone anche a Vigolzone dove si è contato il record di gruppi mascherati partecipanti, grazie al coinvolgimento delle scuole e della parrocchia.

Tredici i gruppi mascherati della scuola media, dal Mago di Oz a I van chi vulan, dai Chipmunks all’Isola che non c’è per citarne solo alcuni. E poi i Minions della parrocchia, Pastori e pecore della scuola d’infanzia, I mocciosi di Pontedellolio e Le Signore in giallo di Podenzano. Andrea Rossi il presentatore del pomeriggio vigolzonese. Soddisfazione da parte dell’assessore vigolzonese Lucia Serena che ha seguito l’evento e ha ringraziato tutte le persone e le associazioni coinvolte.