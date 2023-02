Castel San Giovanni, Carrello solidale compie 10 anni. Nel 2022 aiutate 131 famiglie

Il Carrello Solidale ha compiuto dieci anni. La onlus nata per dare una risposta ai bisogni delle famiglie indigenti ha chiamato a raccolta i suoi iscritti e tutte le realtà che in questi anni hanno contributo alla sua crescita. “Ci eravamo ripromessi di non dover più vedere persone che frugavano nei bidoni in cerca di qualche scarto” ha ricordato il presidente Donato Capuano.

Nel solo 2022 Carrello solidale ha distribuito oltre 45 tonnellate di generi alimentari a 131 famiglie. . Di recente i volontari del Carrello sono riusciti a fare arrivare aiuti in Ucraina e anche in Turchia. Il decennale è stata l’occasione per dire grazie a tutte le realtà, amministrazioni comunali, associazioni, benefattori in questi hanno hanno sostenuto la onlus.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’