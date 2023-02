Consiglio comunale Ragazze e Ragazzi, sabato l’apertura ufficiale dei lavori

Sabato 25 febbraio alle ore 10.30, presso il Laboratorio Aperto Piacenza presso l’ex chiesa del Carmine di piazza Casali 10, si terrà l’apertura ufficiale dei lavori del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, con un momento di incontro fra l’amministrazione comunale e i giovani rappresentanti. Il progetto voluto dal Comune di Piacenza ha preso il via ufficiale nello scorso mese di gennaio. A condurre il lavori saranno Marcella Martino ed Elisa Sarchi, operatrici del “Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti” che hanno incontrato le classi quinte delle scuole primarie e alcune classi delle scuole secondarie di primo grado cittadine. Durante i laboratori i bambini si sono confrontati sui temi della cittadinanza e della partecipazione attiva e hanno quindi eletto i loro rappresentanti che costituiranno il Consiglio vero e proprio. A partire da lunedì 27 febbraio inizieranno quindi i lavori del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi che si incontreranno in riunioni pomeridiane. Durante la convention del 25 febbraio il sindaco Katia Tarasconi consegnerà ufficialmente ai giovani rappresentanti il mandato per la formulazione di proposte, che verranno poi presentate al Consiglio comunale degli adulti. Bambini e bambine, ragazzi e ragazze lavoreranno sui loro bisogni, partendo dal loro punto di vista. Nel mese di maggio bambine e bambini sceglieranno alcune delle proposte che li hanno visti maggiormente coinvolti e interessati e le porteranno agli adulti per uno studio di fattibilità, prima di essere portate in Consiglio comunale degli adulti. Durante la convention saranno esposte alcune elaborazioni grafiche realizzate dai bambini dopo una prima mappatura dei luoghi di interesse in città. Alla convention di sabato 25, oltre al sindaco Katia Tarasconi, porteranno i loro saluti la presidente del Consiglio Comunale Paola Gazzolo e l’assessore alle Politiche giovanili, università e ricerca Francesco Brianzi. La mattinata proseguirà con una storia dei Consigli comunali delle ragazze e dei ragazzi, avviato dal CPP di Daniele Novara a Piacenza già nel 1996. L’excursus sarà a cura del pedagogista Davide Tagliafichi, che si è occupato del progetto negli anni più recenti. A seguire, l’intervento del pedagogista Daniele Novara sul diritto dei bambini all’ascolto e alla progettazione degli spazi della città. La giornata, realizzata con la collaborazione di Laboratorio Aperto Piacenza, è aperta a tutti gli interessati: bambini, genitori e familiari, insegnanti e cittadini.

