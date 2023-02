In aumento i senzatetto, Croce Rossa consegna 30 coperte al rifugio Segadelli

Sono tanti i cittadini senza fissa dimora che hanno bisogno di aiuto. A partire da gennaio 2023 il comitato CRI di Piacenza ha ripresto il servizio dedicato a loro. L’obiettivo è quello di assistere le persone che non hanno un posto dove andare, viste le rigide temperature di questi mesi, attraverso la consegna di beni di prima necessità come bevande calde e coperte.

“L’attività si aggiunge alle numerose attività che il comitato di Piacenza sviluppa nell’ambito dell’inclusione sociale e delle attività rivolte alle presenti e nuove vulnerabilità del territorio”. Grazie all’impegno dei volontari, nei giorni scorsi è stato possibile reperire coperte sufficienti a rispondere anche alla richiesta fatta da parte del rifugio Segadelli di Piacenza al quale sono state consegnate una trentina di coperte per i propri ospiti.

“E’ un’altra dimostrazione che Croce Rossa è sensibile non solo alle emergenze sanitarie – commenta il presidente Alessandro Guidotti – ma anche alle esigenze e alla vulnerabilità che la nostra comunità presenta. Obiettivo di Croce Rossa è quello di assistere le istituzioni locali nell’individuare, anticipare e prevenire nuove vulnerabilità, in sinergia con tutti i soggetti delle reti a ogni livello, affrontarle e ridurne le cause scatenanti, attraverso approcci globali integrati, per rispondere in modo tempestivo alle necessità delle persone. La nostra associazione, con il coordinamento della Prefettura ed in collaborazione con altre associazioni di Piacenza – prosegue il presidente – ha risposto prontamente alle esigenze della popolazione dimostrando ancora una volta il suo principio cardine, l’umanità”.